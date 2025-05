Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einsatzmaßnahmen anlässlich der Pokalfeierlichkeiten in der Innenstadt

Stuttgart-Mitte (ots)

Das Polizeipräsidium Stuttgart begleitete am Sonntag (25.05.2025) die Feierlichkeiten anlässlich des Pokalsiegs des VfB Stuttgart in der Innenstadt. Am Autokorso sowie im Bereich der eingerichteten Veranstaltungsfläche befanden sich über den Tag verteilt mehrere Zehntausend Menschen. Im Rahmen der Feierlichkeiten kam es teilweise zum intensiven Abbrennen von Pyrotechnik, wobei auch mindestens eine Person verletzt wurde. Nach dem Einschreiten aufgrund einer Körperverletzung wurden Polizeikräfte von Teilen der aktiven Fanszene angegriffen. In einem Fall wurden Polizeibeamte mit Pyrotechnik beworfen. Die Polizei hat diesbezüglich entsprechende Ermittlungen eingeleitet und Videoaufnahmen angefertigt.

