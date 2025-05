Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrzeuglenker vor Kontrolle geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Ein 62-jähriger Fahrer eines Opel Corsa hat am Donnerstag (22.05.2025) versucht vor einer Verkehrskontrolle zu flüchten. Eine Polizeistreife wurde gegen 11.20 Uhr, aufgrund einer abgelaufenen Hauptuntersuchung, in der Schwarenbergstraße auf den Opel Corsa aufmerksam. Als der Opel einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, soll der 62-Jährige ohne anzuhalten mit überhöhter Geschwindigkeit davon gefahren sein. An der Kreuzung zur Asperger Straße soll er trotz Rotlicht über eine Ampel gefahren sein. Von dort fuhr er weiter über die Farrenstraße in die Marquardtstraße und konnte in der Planckstraße schließlich angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Gegen den 62-jährigen Mann wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt. Er musste eine Blutprobe abgeben werden und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen und mögliche Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Fahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei Stuttgart zu wenden.

