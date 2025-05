Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtigen nach Tötungsdelikt festgenommen

Stuttgart-Plieningen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (23.05.2025) einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, seinen 76 Jahre alten Vater getötet zu haben. Der 45-Jährige teilte gegen 11.40 Uhr der Polizei mit, dass er nach eigenen Angaben am Vortag (22.05.2025) seinen Vater in der gemeinsamen Wohnung getötet habe. Alarmierte Beamte entdeckten kurz darauf in der gemeinsamen Wohnung an der Körschstraße den Leichnam des 76-jährigen Vaters und stellten am Leichnam Spuren von Gewalteinwirkung fest. Derzeit wird der Tatort durch Beamte der Spurensicherung untersucht und eine Befragung in der Nachbarschaft durchgeführt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der 45-jährige Deutsche wird im Laufe des Samstags (24.05.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

