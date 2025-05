POL-S: 15-Jährige sexuell bedrängt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstagabend (20.05.2025) versucht, in eine Wohnung an der Gerokstraße einzubrechen. Ein Bewohner hörte gegen 19.15 Uhr Geräusche an seiner Wohnungstür, kurz nachdem es geklingelt hatte. Er machte sich bemerkbar, sodass der Unbekannte in Richtung Wagenburgstraße flüchtete. Er war zirka 180 Zentimeter groß, trug ein schwarzes Langarmshirt und eine hellblaue Jeans. Er ...

