PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Altkleidercontainer in Brand gesteckt+++Diebstahl von Waschmaschine+++Versicherungsbetrug+++

Limburg (ots)

1. Sachbeschädigung an Altkleidercontainer

65589 Hadamar-Niederzeuzheim, Kirchgasse 8, Freitag, 11.04.2025, 20:10 Uhr

Am Freitagabend gerieten Kleidungsstücke in einem Altkleidercontainer in Niederzeuzheim in Brand. Unbekannte hatten einen Feuerwerkskörper hineingeworfen und so mutwillig ein Feuer verursacht. Ein aufmerksamer Bürger bemerkte den Rauch und rief die Feuerwehr, welche durch ihr rasches Eingreifen Schlimmeres verhindern konnte.

Hinweise zu möglichen Tätern oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei in Limburg unter 06431 9140 0 entgegen.

2. Diebstahl von Waschmaschine

65549 Limburg, In der Schwarzerde 11a, Zeitraum: Montag, 07.04.2025 - Freitag, 11.04.2025

Im Tatzeitraum Montag 07.04.2025 bis Freitag, 11.04.2025 entwendeten unbekannte Täter eine Waschmaschine aus einem Kellerraum des Einfamilienhauses in der Schwarzerde.

Hinweise zu möglichen Tätern, Fahrzeugen oder verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei in Limburg unter 06431 9140 0 entgegen.

3. Angeblicher Parkrempler - Versicherungsbetrug

65549 Limburg, Grabenstraße 12, Freitag, 11.04.2025, 14:05 Uhr

Am Freitag, den 11.04.2025, setzten zwei männliche Personen in einer weißen Mercedes S-Klasse, eine Bürgerin massiv unter Druck. Sie bezichtigten diese, beim Parken einen Schaden an ihrem PKW verursacht zu haben. Sie hatte sich über die Einschüchterungen derart aufgeregt, dass sie in einem Rettungswagen behandelt werden musste. Ein Mitteiler, der die lautstarke Auseinandersetzung gehört hatte, verständigte die Polizei. Diese konnte die Fahrzeuge in Augenschein nehmen und auch die Täter identifizieren. Am PKW der Dame waren nur Altschäden zu finden. Ziel der Masche war offenbar ein Versicherungsbetrug. Es wurde eine entsprechende Anzeige aufgenommen.

Sollte es zu weiteren Vorfällen gekommen sein, nimmt die Polizei in Limburg unter 06431 9140 0 Hinweise entgegen.

