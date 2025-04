PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: In Kasse gegriffen und geflüchtet+++Geldbörse aus PKW gestohlen+++Dieb stiehlt Krankenfahrstuhl+++Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Limburg (ots)

1. In Kasse gegriffen und geflüchtet,

Weilmünster, Marktplatz, Donnerstag, 10.04.2025, 17:10 Uhr

(cw)In Weilmünster stahl am Donnerstagnachmittag eine unbekannte Person Geld aus der Kasse eines Geschäfts und floh anschließend.

Gegen 17:10 Uhr hatte der Dieb den Verkaufsraum des Geschäfts auf dem Marktplatz betreten und sich zielgerichtet in Richtung der Kasse begeben. Als er einen Moment unbeobachtet war, griff er in die Kasse und stahl Bargeld. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Täter wird als etwa 1,70 Meter groß, schlank und mit dunkelbraunen lockigen Haaren beschrieben. Zum Zeitpunkt des Diebstahls habe er ein dunkles T-Shirt und eine kurze blaue Jeanshose getragen. Hinweise auf die Tat oder den Täter nimmt die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer (06471) 9386 - 0 entgegen.

2. Geldbörse aus PKW gestohlen,

Limburg, Diezer Straße, Donnerstag, 10.04.2025, 07:30 Uhr bis 08:34 Uhr

(cw)Eine günstige Gelegenheit nutzt am Donnerstagmorgen ein Dieb in Limburg und stahl eine Geldbörse aus einem PKW.

Gegen 07:30 Uhr hatte eine Limburgerin ihren Skoda in der Diezer Straße in der Nähe der Josefstraße abgestellt. Dabei ließ sie ihre Geldbörse auf dem Beifahrersitz zurück. Als die Frau um 08:34 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass eine unbekannte Person die Gelegenheit ausgenutzt, die Scheibe eingeschlagen und das Portemonnaie gestohlen hatte. Sollten Sie Zeugin oder Zeuge der Tat sein oder Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

3. Dieb stiehlt Krankenfahrstuhl,

Hadamar, Gymnasiumstraße, Donnerstag, 10.04.2025, 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr

(cw)Eine elektronische Mobilitätshilfe für hilfsbedürftige Personen stahl ein Dieb am Donnerstagmorgen in Hadamar.

Zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr entwendeten Diebe den vor einem Hauseingang in der Gymnasiumstraße geparkten Krankenfahrstuhl. Dieser konnte bisher nicht wieder aufgefunden werden. Das über 2.000 Euro teure Gefährt ist rot, trägt links und rechts den weißen Schriftzug "Leo" und verfügt über einen schwarzen Einkaufskorb am Lenker.

Hinweise auf den oder die Täter sowie den Verbleib des Gefährts nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

4. Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht,

Landesstraße 3030, Bereich Bad Camberg-Erbach, Donnerstag, 10.04.2025, 15:18 Uhr

(cw)Nach einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3030 bei Bad Camberg sucht die Polizei nun Zeugen.

Am Donnerstag um 15:18 Uhr befuhr ein weißer LKW der Marke MAN die Landesstraße 3030 aus Richtung Autobahn kommend in Richtung Bad Camberg-Erbach. Hinter dem LKW war zur gleichen Zeit ein schwarzer Mercedes in die gleiche Richtung unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wollten beide zeitgleich einen dort befindlichen Fahrradfahrer überholen. Aus bislang nicht geklärter Ursache lenkte der Fahrer des Mercedes dabei sein Fahrzeug in den dortigen Straßengraben. Der dadurch entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Um den genauen Ablauf und die Ursache ermitteln zu können, bittet die Polizei den bislang unbekannten Fahrradfahrer sowie weitere Unfallzeugen, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell