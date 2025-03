Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Einbrecher im Apothekerkittel

Neuss (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (20.3.) ist eine bislang unbekannte Person in eine Apotheke am Neumarkt in der Neusser Innenstadt eingebrochen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drang der Tatverdächtige gegen 01:20 Uhr durch Aufbrechen einer Glastür in den Verkaufsraum ein. Er löste jedoch ein Alarmsystem aus und flüchtete ohne Beute in Richtung der Stadtbücherei.

Auf der Suche nach dem mutmaßlichen Einbrecher bittet das ermittelnde Kriminalkommissariat 22 um Hinweise aus der Bevölkerung. Die flüchtige Person wird beschrieben als dunkelhaarig und bekleidet mit einem dunklen Pullover, einer dunklen Hose und einem weißen Kittel, der einem Apothekerkittel ähnelt. Wer diese Person gesehen hat, kann sich unter der Rufnummer 02131 3000 bei den Ermittlern melden.

