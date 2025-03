Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Wasserwerker erbeuten goldene Trauringe

Neuss (ots)

Zwei falsche Wasserwerker haben am Mittwochnachmittag (19.03.) aus dem Schlafzimmer einer 81 Jahre alten Frau zwei goldene Trauringe gestohlen. Die Männer hatten sich unter dem Vorwand den Wasserdruck prüfen zu müssen, Zutritt zur Wohnung an Straße "An der Barriere" in Reuschenberg verschafft.

Gegen 15:10 Uhr hatte es an der Tür der Seniorin geläutet. Die Frau öffnete und ließ die beiden Männer eintreten, die angaben Wasserwerker zu sein und aufgrund eines Rohrbruchs den Wasserdruck prüfen zu müssen. Während die Wohnungsinhaberin mit einem der Männer ins Badezimmer ging und das Wasser von Waschbecken und Badewanne laufen ließ, verlor sie den zweiten Mann aus den Augen.

Nach 10 bis 15 Minuten verabschiedete sich der Wortführer mit dem Hinweis, dass alles in Ordnung sei. Sein Begleiter hatte die Wohnung zu diesem Zeitpunkt offenbar schon verlassen.

Augenblicke später stellte die Seniorin fest, dass die Schlafzimmertür offenstand und aus einer Schmuckschatulle die goldenen Trauringe fehlen.

Täterbeschreibung:

- männlich, circa 25 bis 35 Jahre alt, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, dunkle Haare, unauffällige Bekleidung

- männlich, circa 20 bis 30 Jahre alt

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 12 zu melden.

Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://www.polizei-beratung.de/.

Tipps der Polizei:

- Lassen Sie keine Fremden unangemeldet in Ihre Wohnung! - Öffnen Sie nur einen Spalt weit mit vorgelegter Türsperre! Haben Sie keine Türsperre, sprechen Sie durch die geschlossene Tür! - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die Ihnen von der Hausverwaltung angekündigt wurden! - Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, wie z. B. einem Wasserrohrbruch, nicht drängen! Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei den Nachbarn nach! - Ziehen Sie sofort eine Vertrauensperson hinzu oder vereinbaren Sie einen späteren Termin! - Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen die Situation verdächtig vorkommt!

