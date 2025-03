Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Unfallbeteiligten

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (12.03.), gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 13 Jahre altes Mädchen mit ihrem Fahrrad einen Feldweg, welcher an die Kamillenstraße in Dormagen grenzt. Beim Einbiegen auf die Kamillenstraße kollidierte sie mit einem Mann, welcher vorfahrtsberechtigt war und mit seinem Krankenfahrstuhl unterwegs war. Das Mädchen stürzte von ihrem Fahrrad. Er erkundigte sich bei dem Mädchen, ob diese verletzt sei. Nach ersten Erkenntnissen verneinte sie die Frage und der Mann setze seine Fahrt fort. Er sei circa 65-75 Jahre alt gewesen, habe eine kräftige Statur und graue kurze Haare. Der Krankenfahrstuhl sei dunkel.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen. Um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können, suchen die Ermittler den unfallbeteiligten Mann sowie Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

