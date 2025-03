Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autofahrerin übersieht Fahrrad: 43-Jähriger verletzt

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am Dienstag (18.3.) ist es an der Einmündung der Stresemannallee und Schanzenstraße im Neusser Stadtteil Hammfeld zu einem Unfall gekommen, bei der ein 43 Jahre alter Mann aus Neuss leicht verletzt wurde. Dieser war nach aktuellem Stand der Ermittlungen gegen 8 Uhr mit dem Fahrrad in Fahrtrichtung Düsseldorf unterwegs. Ihm entgegen kam eine 36-Jährige aus Mönchengladbach, die mit ihrem PKW nach rechts auf die Schanzenstraße abbiegen wollte. Dabei übersah sie offenbar den geradeaus fahrenden Radfahrer, es kam zur Kollision, bei der der 43-Jährige stürzte. Er wurde dabei verletzt, außerdem entstand sowohl am Auto wie auch am Fahrrad ein Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Außerdem rät die Polizei allen Fahrradfahrenden dringend, immer einen Schutzhelm zu tragen. Dieser schützt zwar nicht vor einem - möglicherweise nicht selbst verschuldeten - Unfall, kann aber dessen Folgen drastisch reduzieren und im Zweifelsfall schlimme Verletzungen vermeiden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell