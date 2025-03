POL-NE: Versuchter Fahrraddiebstahl

Meerbusch (ots) - Bei einem Wohnungsbrand in Lank-Latum sind am Sonntag (16.03.), gegen 13:45 Uhr, zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Berliner Straße zum Teil schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten auf dem Herd stehende Speisen den Brand in der Küche einer Erdgeschosswohnung ausgelöst. Die Wohnungsinhaberin hatte nach dem Einschalten der Herdplatten die Küche verlassen und war ...

