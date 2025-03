Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hausbewohner werden bei Brand verletzt

Meerbusch (ots)

Bei einem Wohnungsbrand in Lank-Latum sind am Sonntag (16.03.), gegen 13:45 Uhr, zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Berliner Straße zum Teil schwer verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatten auf dem Herd stehende Speisen den Brand in der Küche einer Erdgeschosswohnung ausgelöst. Die Wohnungsinhaberin hatte nach dem Einschalten der Herdplatten die Küche verlassen und war ins Schlafzimmer gegangen.

Bei dem Brand wurde die 91 Jahre alte Wohnungsinhaberin durch Rauchgase schwer verletzt. Ein 52 Jahre Hausbewohner hatte noch versucht, die Seniorin über den Balkon zu retten. Die Seniorin hatte sich aber geweigert, die verrauchte Wohnung zu verlassen. Der hilfsbereite Nachbar verletzte sich durch Rauchgase und einen Sprung vom Balkon beim Verlassen der Wohnung leicht.

Erst Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es schließlich, die Frau zu retten und den Brand zu löschen.

Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 11 übernommen.

