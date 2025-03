Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Pedelecfahrerin

Korschenbroich (ots)

Nachdem wir bereits gestern von einem Verkehrsunfall mit tödlichem Verlauf berichten mussten, kam es heute, am Sonntag, 16.03.2025, gegen 13:20 Uhr, erneut zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 361 im Bereich Korschenbroich. Zur Unfallzeit befuhr eine 61-jährige Willicherin mit ihrem Pedelec die Straße "Rhedung" und wollte die L 361 in Richtung "Im Hasseldamm" queren. Dabei wurde sie vom PKW Audi einer 49-jährigen Korschenbroicherin, die die L 361 aus Mönchengladbach in Richtung Korschenbroich befuhr, erfasst. Trotz Einsatz eines Rettungshubschraubers und intensivmedizinischer Versorgung verstarb die Frau im weiteren Verlauf in einem Krankenhaus. Zur Aufnahme des Verkehrsunfall wurde ein Verkehrsunfallaufnahme Team der Polizei hinzugezogen. Dabei ergaben sich Hinweise auf einen Geschwindigkeitsverstoß der PKW-Führerin. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L361 im Bereich der Unfallstelle gesperrt. An dem PKW entstand Sachschaden. (st)

