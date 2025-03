Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Korschenbroich - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

Neuss (ots)

Am Samstag, 15.03.2025, gegen 12:35 Uhr kam es in Korschenbroich zu einem Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person. Zur Unfallzeit befuhr eine 55-jährige Korschenbroicherin mit ihrem PKW VW die L361 aus Richtung Glehn kommend in Richtung Kleinenbroich. Auf halber Strecke geriet sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Trotz notärztlicher Versorgung verstarb die Frau noch vor Ort. Zur Aufnahme des Verkehrsunfall wurde ein Verkehrsunfallaufnahme Team der Polizei hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L361 zwischen der L 381 und der L 32 in beiden Richtungen gesperrt. An dem PKW entstand Totalschaden. Kl.

