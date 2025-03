Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger geben sich als Polizisten aus

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (13.3.) ist eine 68-jährige Frau aus Dormagen offenbar Opfer von Trickbetrügern geworden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kontaktierten Unbekannte die Seniorin gegen 19 Uhr telefonisch und gaben sich dabei als Beamte der Polizei aus. Die mutmaßlichen Betrüger gaben vor, dass die Tochter der Dormagenerin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei sprachen mehrere unbekannte Personen sowohl am Festnetz-Telefon wie auch am Handy mit der Dormagenerin, auch eine, die sich als besagte Tochter ausgab. Im Gespräch wurde die 68-Jährige aufgefordert, Bargeld und Schmuck als Kaution an einen angeblichen Sicherheitstransportdienst zu übergeben. Gegen 19:45 Uhr erschien eine unbekannte Frau an der Wohnung an der Sasserstraße und gab sich als Kurierin aus. Die Seniorin übergab ihr das geforderte Geld sowie Schmuck, bevor sich die Frau fußläufig entfernte. Die Dormagenerin schöpfte im Anschluss Verdacht und kontaktierte die echte Polizei. Der entstandene Schaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Das Kriminalkommissariat 12 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht unter anderem über die unbekannte Kurierin, den Tätern auf die Spur zu kommen. Hierfür bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese wird beschrieben als etwa 150 bis 155 Zentimeter groß und von südländischem Erscheinungsbild. Sie soll einen normalen Körperbau und langes, dunkles, gewelltes Haar haben. Sie habe eine dunkle Jacke getragen und ohne Dialekt gesprochen. Zeugenhinweise können unter der Rufnummer 02131 3000 abgegeben werden. In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend zur Vorsicht. Gerade ältere Menschen werden immer wieder mit Betrugsabsicht kontaktiert, die Täter gehen sehr geschickt vor und nutzen psychologischen Druck, um die Opfer zu manipulieren. Wer aber die Tricks der Betrüger kennt, kann sie erkennen und sich so schützen. Freunde und Angehörige sollten deswegen das Gespräch suchen und über dieses Risiko aufklären. Tipps und Informationen hat die Polizei online unter www.rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern zusammengestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell