LPI-EF: Fahrrad sucht Besitzer

Sömmerda (ots) - Donnerstagnachmittag wurde in Sömmerda eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die 84-Jährige war gegen 17:00 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Lange Straße unterwegs gewesen, als ein Autofahrer aus einer Parkbucht fuhr. Beim Ausparken übersah der 49-Jährige die Fahrradfahrerin. Die Seniorin blieb am Außenspiegel hängen und stürzte zu Boden. Dabei verletzte sich die Frau leicht und musste medizinisch versorgt werden. Am Fahrrad sowie am ...

