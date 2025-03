Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Sieben Personen bei Brand leicht verletzt

Lingen (ots)

Gestern gegen 23:40 Uhr kam es in der Straße "In den Sandbergen" zu einem Brand. Vermutlich aufgrund eines zurückgelassenen Topfes auf dem eingeschalteten Herd geriet die Küche einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Brand. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Lingen und Holthausen konnte der Brand in der Küche gelöscht werden, bevor das Feuer sich ausbreiten konnte. Durch die Rauchentwicklung des Feuers werden sieben Bewohner*innen der Wohnung (4, 6, 7, 12, 14, 33 und 44 Jahre alt) leicht verletzt. Sie werden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

