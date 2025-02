Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Sachbeschädigung durch Graffiti (siehe Bilder)

Bad Bentheim

In der Zeit von Freitag, 14.02.2025 bis Sonntag, 16.02.2025 wurde das Sportvereinsheim in Bad Bentheim in der Gutenbergstraße 8, 48455 Bad Bentheim durch bislang unbekannte Täter mittels Graffiti beschädigt. Dabei wurden mehrere Wände des Sportvereinsheims beschmiert. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922-77660-0 zu melden.

