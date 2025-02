Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - "Abgefahren - Wie krass ist das denn?": Präventionsprojekt seit 12 Jahren in Nordhorn (Foto)

Bild-Infos

Download

Nordhorn (ots)

Bereits seit zwölf Jahren wird in Nordhorn das Verkehrspräventionsprojekt "Abgefahren - Wie krass ist das denn?" durchgeführt. Die Initiative richtet sich vor allem an junge Menschen und soll ihnen die oft unterschätzten Gefahren im Straßenverkehr eindrücklich vor Augen führen. Das Projekt setzt auf eine eindrucksvolle Mischung aus realen Unfallgeschichten, Erfahrungsberichten von Betroffenen und emotionalen Schilderungen von Rettungskräften, Polizisten sowie Angehörigen von Unfallopfern. Ziel ist es, junge Fahrerinnen und Fahrer für die Folgen von Leichtsinn, überhöhter Geschwindigkeit oder Ablenkung im Straßenverkehr zu sensibilisieren und sie zu einem verantwortungsbewussten Verhalten zu bewegen. In einer der diesjährigen Vorstellungsreihe waren neben den Schülerinnen und Schülern zahlreiche Gäste anwesend, die das Projekt seit Jahren unterstützen. Landrat Uwe Fietzek, Erste Kreisrätin Sandra Cichon, Kreisrätin Gunda Gülker-Alsmeier, Dezernatsleiterin Dr. Elke Bertke, Bürgermeister Thomas Berling sowie Ulrich Knüver von der Verkehrswacht nahmen an der Veranstaltung teil. Ihnen wurde für ihr langjähriges Engagement und die kontinuierliche Unterstützung des Projekts gedankt. Ein besonderer Gast war der Initiator des Projekts, der mittlerweile pensionierte Polizeihauptkommissar Edgar Eden. Er nutzte die Gelegenheit, um sich ein Bild davon zu machen, wie sich sein Herzensprojekt entwickelt hat. Sein Nachfolger, Polizeioberkommissar Jörg Reurik, beschrieb es treffend mit den Worten: "Er wollte sehen, was aus seinem Baby geworden ist." Dank der langjährigen Unterstützung und des unermüdlichen Engagements aller Beteiligten bleibt "Abgefahren - Wie krass ist das denn?" ein wichtiger Baustein der Verkehrsprävention in der Region.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell