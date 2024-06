Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrstuhl mit Kindern bleibt stecken

Eisenach (ots)

Am Sonntagvormittag gegen 10:45 Uhr verlegten Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst unverzüglich nach Eisenach Nord, als bekannt wurde, dass hier irgendwo in der Straße An der Tongrube fünf Kinder zwischen 10 und 13 Jahren in einem Fahrstuhl stecken geblieben sind, wobei es einem der Kinder nicht so gut gehen soll. Gleich mehrere Streifenwagen begaben sich auf die Suche nach dem Fahrstuhl und den Kindern. Die erfahrenen Polizeibeamten wurden jedoch bei der Mitteilung, dass sich der Notfall An der Tongrube ereignet haben soll, etwas stutzig. Kennen sie dort doch eigentlich gar kein Gebäude, in dem sich ein Fahrstuhl befindet. Deshalb entschloss sich eine Streife, die Wohnblöcke am Nordplatz zu überprüfen. Und sie sollten richtig liegen. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Die Störung am Fahrstuhl hatte sich zwischenzeitlich gelegt und die Kinder waren bereits alle aus dem Wohnhaus draußen. Trotzdem wurden die Kinder sicherheitshalber von Rettungskräften versorgt und konnten dann zu ihren Eltern zurück. (cw)

