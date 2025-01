POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - Mittagessen auf Herdplatte einfach vergessen

Freiburg (ots) - Am Samstag, 25.01.2025, in dem Zeitraum zwischen 17.00 Uhr bis 17.30 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein E-Mountainbike mit samt Kinderanhänger. Das grüne E-Mountainbike der Marke Cube stand in der Körnerstraße und war dort zusammen mit einem grauen Kinderanhänger an einem Fahrradständer angeschlossen. Der gesamte Diebstahlschaden ...

