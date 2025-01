Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Beim Rückwärtsfahren mit Schaufenster kollidiert

Freiburg (ots)

Beim Rückwärtsfahren auf einem Parkplatz vor einer Apotheke in der Basler Straße in Stetten kollidierte am Samstag, 25.01.2025, gegen 22.40 Uhr, eine 21-jährige Pkw-Fahrerin mit dem Schaufenster einer Apotheke. Die Schaufensterscheibe wurde dadurch großflächig beschädigt. Die junge Frau entfernte sich danach mit dem Pkw von der Örtlichkeit. Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei. Der Fahrzeughalter wurde von der Polizei zuhause aufgesucht. Daraufhin erschien die Fahrzeugführerin abermals an der Unfallörtlichkeit und gab sich als solche zu erkennen. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Schaden an der Schaufensterscheibe kann noch nicht beziffert werden.

