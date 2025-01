Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Motorradfahrer kommt in der Brombacher Straße von Fahrbahn ab - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.01.2025, gegen 15.40 Uhr, kam ein 18-jähriger Motorradfahrer in der Brombacher Straße, in Höhe einer Schokoladenfabrik, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Er verletzte sich dabei schwer. Der 18-Jährige befuhr die Brombacher Straße von der Milkastraße kommend in Richtung Schwarzwaldstraße, als er in der Brombacher Straße, vermutlich um die Reifen des Motorrades aufzuwärmen, in Kurvenbewegungen gefahren sei. Dabei verlor er die Kontrolle über das Motorrad, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Standrohr eines Verkehrszeichens. Im weiteren Verlauf kam der 18-Jährige nach etwa 12 Metern unter seinem Motorrad zum Liegen. Mit schweren Verletzungen wurde er von Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

