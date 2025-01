POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Rind aus Notlage gerettet

Freiburg (ots) - Am Montag, 27.01.2025, gegen 04:55 Uhr, hat ein Unbekannter in der Bahnhofstraße in Albbruck einen Snackautomaten aufgebrochen und die Geldkassette entnommen. Der Unbekannte hebelte den Automaten gewaltsam auf, um an dessen Inhalt zu gelangen. Aus dem Automaten wurden die Geldkassette und mutmaßlich mehrere Snackartikel entnommen. Die Höhe des ...

mehr