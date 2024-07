Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungen nach Einbruch in Wohnhäuser

Oldenburg (ots)

Zu insgesamt drei Einbrüchen in Wohnhäuser wurde die Polizei am Dienstag gerufen. In allen Fällen wurden die Ermittlungen aufgenommen, die Polizei ist auf der Suche nach möglichen Zeugen.

Zwei Wohnhäuser im Marschweg wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag von den Tätern angegangen. In beiden Fällen schlugen die Unbekannten eine Scheibe ein und durchsuchten anschließend die Häuser. Angaben zum Diebesgut liegen bisher nicht vor. (917259)

Einen weiteren Einbruch nahmen die Beamten im Kaspersweg auf. Am Dienstagnachmittag, in der Zeit von 15.00 - 16.00 Uhr, drangen Unbekannte in ein Wohnhaus ein und durchsuchten dieses nach Beute. Auch in diesem Fall liegen Angaben zum Diebesgut bisher nicht vor. (917800)

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen der Tat. Diese können sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell