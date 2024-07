POL-OL: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Oldenburg (ots) - Am Mittwochabend überfielen vier Täter einen 60-jährigen Mann in einer Wohnung in der Staulinie. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Gegen 21:40 Uhr suchte der 60-Jährige die Wohnung in der Staulinie auf, um dort eine 28-jährige Oldenburgerin zu besuchen. Die beiden Beteiligten vereinbarten das Treffen zuvor über eine Internetplattform. Als es an der Tür klopfte, öffnete die Mittäterin die Tür ...

