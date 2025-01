Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Snackautomat aufgebrochen - Hinweise zu verdächtiger Person gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 27.01.2025, gegen 04:55 Uhr, hat ein Unbekannter in der Bahnhofstraße in Albbruck einen Snackautomaten aufgebrochen und die Geldkassette entnommen. Der Unbekannte hebelte den Automaten gewaltsam auf, um an dessen Inhalt zu gelangen. Aus dem Automaten wurden die Geldkassette und mutmaßlich mehrere Snackartikel entnommen. Die Höhe des Diebesgutes konnte noch nicht beziffert werden. Am Snackautomaten entstand Sachschaden. Durch einen Zeugen konnte eine verdächtige Person mit folgender Beschreibung beobachtet werden: männlich, ca. 1,80 m groß, bekleidet mit einem weiß-blauen Jumpsuit (oder ähnlichem) und dunklen Schuhe. Die unbekannte Person habe eine Gesichtsbedeckung getragen und soll eine große Einkaufstasche und eine kleine Spitzhacke mitgeführt haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen bittet um Hinweise unter 07751 8316-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell