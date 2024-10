Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Vinningen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 23.10.24 bis Donnerstag, 24.10.24, 06:45 Uhr ereignete sich in der Vinningen, in der Winzler Straße eine Verkehrsunfallflucht. Der Anzeigenerstatter parkte seinen grauen Renault Modus im o.g. Zeitraum in der Winzler in Vinningen am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Ortsmitte. Vermutlich streifte der aus Richtung Schelermühle kommende, bislang unbekannte Unfallverursacher beim Vorbeifahren den geparkten PKW an dessen linken Außenspiegel. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30 Euro.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell