FW-ROW: Feuerwehr sucht nach vermissten 13-Jährigen aus Hassendorf

Am Mittwochabend meldete sich die Polizei bei der Feuerwehrleitstelle und erbat Unterstützung durch die Feuerwehren Hassendorf, Sottrum, Waffensen und der Drohne der Feuerwehr Bothel.

Der 13-Jährige Felix war nach der Schule nicht wie üblich Zuhause angekommen. Da er zudem auf Medikamente angewiesen sei, sollten die Feuerwehren die Suche der Polizei im näheren Umfeld des Wohnortes unterstützen.

71 freiwillige Feuerwehrkräfte fanden sich deshalb am Mittwoch gegen 19 Uhr am Feuerwehrhaus Hassendorf ein und starteten die Suche in den anliegenden Straßen der Buslinie sowie des Wohnhauses.

Bis zum Einbruch der Dunkelheit konnte der Junge weder durch die Kräfte am Boden noch durch die Drohne in der Luft aufgefunden werden.

Da es keine genauen Anhaltspunkte auf den tatsächlichen Aufenthaltsort des Jungen gab, unterbrach man die Suche bis zum Morgengrauen.

Am Morgen des Donnerstags wurde die Suche dann durch weitere Kräfte der Polizei und Feuerwehr fortgeführt, bis sich erste Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort des Jungen im Ortsteil Stapel ergaben.

Um kurz vor 11 Uhr kam per Funk dann die erlösende Meldung "Wir haben ihn!".

Damit war die Suche glücklicherweise wieder beendet.

