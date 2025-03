Polizei Homberg

POL-HR: Verkehrskontrolle der Polizei in Schwalmstadt - 34-Jähriger bereits seit 14 Jahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.03.2025 Schwalmstadt

Tatzeit: Mittwoch, 12.03.2025, 14:00 Uhr

Am Mittwochnachmittag teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer telefonisch bei der Polizei mit, dass ein Fahrzeugführer, den er namentlich benennen konnte, mit seinem PKW durch die Innenstadt in Schwalmstadt-Ziegenhain fahre, obwohl er dies aktuell nicht dürfe. Eine daraufhin entsandte Streife der Polizei in Schwalmstadt stoppte den Fahrer und kontrollierte ihn. Der geäußerte Verdacht, dass der 34-Jährige aus Kirchhain ohne Führerschein unterwegs sei, bestätigte sich. Eine Überprüfung ergab, dass er vor 14 Jahren seinen Führerschein nach einer gerichtlichen Entscheidung abgeben musste und er somit nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

