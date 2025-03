Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Diebstahl von Reifen mit Felgen - Tatverdächtiger Dank aufmerksamen Bürger gefasst

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.03.2025

Schwalmstadt

Tatzeit: Dienstag, 11.03.2025, 00:15 Uhr

Dienstagnacht, gegen 00:15 Uhr, kam es zu einer verdächtigen Beobachtung eines aufmerksamen LKW-Fahrers in Schwalmstadt. Dieser belieferte gerade einen Lebensmittelmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße. Hinter dem Markt entdeckte er einen PKW der Marke Audi mit geöffnetem Kofferraum, dessen Kennzeichen mittels schwarzen Klebebandes abgeklebt waren. Personen befanden sich nicht in der Nähe. Da ihm dies seltsam vorkam, meldete er sich bei der Polizei in Schwalmstadt. Während der Überprüfung des Fahrzeugs vor Ort stellten die hinzugezogenen Beamten am angrenzenden Firmengelände eines Autohauses mehrere abmontierte Reifen mit Alufelgen fest, die augenscheinlich bereits zum Abtransport bereitgelegt wurden. Eine Überprüfung bei der Halterin des verdächtigen Fahrzeugs ergab, dass sie ihren PKW einem Bekannten aus Willingshausen zur Nutzung überlassen hatte. Nach ersten Ermittlungen hatte dieser offensichtlich einen bei dem Autohaus abgestellten Neuwagen mittels Wagenheber aufgebockt und vier Kompletträder der Marke Mercedes entfernt. Vermutlich gestört durch den Zeugen auf dem Nachbargelände verließ er zunächst den Tatort, kehrte jedoch noch während der polizeilichen Maßnahmen dorthin zurück. Hier konnte der 19-jährige Tatverdächtige von den Beamten vorläufig festgenommen und zur Dienststelle nach Schwalmstadt gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchtem Diebstahl an Kraftfahrzeugen gegen ihn eingeleitet. Es entstand Sachschaden in einem mittleren dreistelligen Bereich.

