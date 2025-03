Polizei Homberg

POL-HR: Unter starkem Alkoholeinfluss stehender Autofahrer von Polizei gestoppt

Homberg (ots)

Pressemeldung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.03.2025

Neukirchen

Tatzeit: Freitag, 07.03.2025, 19:30 Uhr

Am Freitagabend meldete sich ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bei der Polizei in Schwalmstadt. Er gab gegenüber den Beamten an, dass er einen PKW beobachtet habe, der in auffälliger Fahrweise von Hauptschwenda in Richtung Neukirchen unterwegs sei. Der VW Golf Variant konnte von einer hinzugezogenen Streife in der Ortslage von Asterode einer Kontrolle unterzogen werden.

Eine vor Ort bei dem aus dem Werra-Meißner-Kreis stammenden 43-jährigen Fahrzeugführer durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 4,0 Promille.

Die Beamten nahmen den berauschten Fahrer mit zur Dienststelle, wo zusätzlich ein Drogentest durchgeführt wurde. Da dieser ebenfalls positiv anschlug, ergaben sich den Beamten außerdem Hinweise auf Drogenkonsum bei dem 43-Jährigen. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt und eine Weiterfahrt untersagt. Nach den polizeilichen Maßnahmen musste er sich in Schwalmstadt abholen lassen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell