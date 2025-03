Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von E-Scooter

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.03.2025:

Fritzlar

Tatzeit: Samstag, den 08.03.25, 9:15 Uhr bis 16:00 Uhr

Am Samstag haben Diebe in Fritzlar einen E-Scooter gestohlen. Die Besitzerin hatte ihr Gefährt zum Tatzeitpunkt in der Kasseler Straße abgestellt. Der E-Scooter ist von der Marke Mega Motion. Am Tattag war das Versicherungskennzeichen "017 LXB" angebracht. Weiterhin kann das Fahrzeug ausschließlich per Handyapp bedient werden. Der E-Scooter hat einen geschätzten Gesamtwert im unteren dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK - Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell