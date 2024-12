POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Bargeld an Betrüger übergeben - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Polizeipräsidium Pforzheim

Der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" ist am Freitag ein Mann aus der Pforzheimer Nordstadt erlegen.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der 74-Jährige den ersten Anruf der Betrüger gegen 10:00 Uhr erhielt, in welchem ihm die Legende von angeblich betrügerischen Mitarbeitern eines Geldinstituts mitgeteilt worden war. Im weiteren Verlauf sollte er dann mit angeblichen Polizeibeamten zusammenarbeiten, um kriminelle Mitarbeiter des Geldinstituts überführen zu können. Der Mann wurde letztlich in mehreren Anrufen dazu gebracht, sein Barvermögen abzuheben. Als der 74-Jährige gegen 15:30 Uhr mit dem geforderten Geld die Filiale in der Hohenzollernstraße verließ, wurde er auf dem Weg zu seinem in der Bertholdstraße abgestellten Pkw von einem "Abholer" angesprochen. Im Fahrzeug kam es dann schließlich zur Übergabe eines niedrigen fünfstelligen Betrags an den Unbekannten.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 30 bis 35 Jahre alt und 180 - 185 cm groß - schlanke Statur - Nordafrikanisches Aussehen - blaue Jeanshose und olivgrüner Parka mit Kapuze - sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent - hat eine auffällige Hautveränderung auf der rechten Wange

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Präventionstipps Ihrer Polizei: Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen zu gelangen.

- Am Telefon versuchen sie, ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben. Dabei nutzen die Täter auch teilweise eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

