POL-HR: Einladung zur Pressekonferenz: Kriminalstatistik der Polizeidirektion Schwalm-Eder 2024

Homberg (ots) - Pressemeldung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.03.2025 Neukirchen Tatzeit: Freitag, 07.03.2025, 19:30 Uhr Am Freitagabend meldete sich ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bei der Polizei in Schwalmstadt. Er gab gegenüber den Beamten an, dass er einen PKW beobachtet habe, der in auffälliger Fahrweise von Hauptschwenda in Richtung Neukirchen ...

mehr