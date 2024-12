Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Räuberischer Diebstahl

Altenburg (ots)

Ein bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretener 33 - Jähriger suchte gegen 21:30 Uhr am 07.12.2024 eine Tankstelle in der Münsaer Straße in 04600 Altenburg auf. Dort war er bereits den Angestellten bekannt und hatte Hausverbot. Dennoch betrat er den Verkaufsraum, entnahm sich eine Flasche Bier und versuchte zu flüchten. Die Angestellte ertappte ihn, versuchte diesen an der Flucht zu hindern, woraufhin dieser sich losriss. Die hinzugerufenen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Altenburger Land konnten den Täter im Rahmen der Nahbereichsfahndung stellen. Auch diesen erwartet eine Strafanzeige. Die Strafandrohung für den Hausfriedensbruch beläuft sich auf bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. Doch der räuberische Diebstahl wird deutlich höher bestraft.

