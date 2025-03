Polizei Homberg

POL-HR: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei in Koblenz - Vermisste 14-Jährige aus Holler könnte sich im Bereich von Borken aufhalten

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.03.2025

Homberg - Borken

Seit heute Morgen, 12.03.2025, wird die 14-jährige Delena A. aus Holler in Rheinland-Pfalz vermisst. Diese dürfte sich nach Auskunft der Polizei in Koblenz in Begleitung eines jungen Mannes oder einer jungen Frau befinden und sich unter Umständen hier im Schwalm-Eder-Kreis, in Bereich von Borken, aufhalten.

Delena befindet sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand und benötigt Hilfe.

Lichtbilder des Mädchens können in der Pressemitteilung der Polizei in Koblenz unter https://s.rlp.de/zTnTBN4 eingesehen werden.

Wenn Sie Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben können, dann wenden Sie sich bitte an die Polizei in Montabaur unter Telefon 02602-9226-0 oder die Polizei in Homberg unter Telefon 05681-774-0.

