Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Raser in Grevenbroich

Grevenbroich (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einem bislang unbekannten Autofahrer, der am Freitag (14.3.) gegen 23:30 Uhr im Bereich rund um den Ostwall in Grevenbroich unterwegs gewesen sein soll und dabei mehrere Verkehrsverstöße begangen haben soll. Nach Aussage von Zeugen sei das gesuchte Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt aus Richtung Lindenstraße kommend zunächst über den Ostwall gefahren sein, bevor es in die Straße Am Zehnthof abbog. Dabei wurden offenbar mehrere für den unbekannten Fahrer rot zeigende Ampeln missachtet und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Außerdem soll der Pkw die Gegenspur befahren und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten haben. Nach Einschätzung der Polizei ist es der Aufmerksamkeit der betroffenen Fußgänger sowie dem zufälligen Ausbleiben von Gegen- und Querverkehr zu verdanken, dass es zu keinem Unfall kam.

Die Polizei ist deswegen auf der Suche nach dem Verkehrsteilnehmer. Bei dem Wagen soll es sich um einen schwarzen BMW, möglicherweise 5er, mit der Städtekennung M für München handeln. Wer Hinweise auf dieses Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell