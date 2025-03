POL-NE: Dürenerin kommt mit Fahrzeug von Straße ab

Kaarst (ots) - Ein 73-jähriger Kaarster parkte am Montag (17.03.), gegen 12:30 Uhr, seinen Pkw an der Straße "Langen Hecke" in Kaarst. Als er aussteigen wollte und die Fahrzeugtür öffnete, touchierte diese einen 49 Jahre alten Kaarster, welcher mit seinem E-Scooter unterwegs war. Der E-Scooterfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen. Der Begriff Dooring ergibt sich aus dem ...

