POL-NE: Unbekannte bestehlen Kirchengemeinde

Neuss (ots) - Zwei falsche Wasserwerker haben am Mittwochnachmittag (19.03.) aus dem Schlafzimmer einer 81 Jahre alten Frau zwei goldene Trauringe gestohlen. Die Männer hatten sich unter dem Vorwand den Wasserdruck prüfen zu müssen, Zutritt zur Wohnung an Straße "An der Barriere" in Reuschenberg verschafft. Gegen 15:10 Uhr hatte es an der Tür der Seniorin geläutet. Die Frau öffnete und ließ die beiden Männer ...

mehr