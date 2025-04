PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Taschendiebe unterwegs+++Trickdiebstahl+++Stark überladenes Fahrzeug in Limburg festgestellt

Limburg (ots)

1. Taschendiebe entwenden Geldbörse,

Bad Camberg, Pommernstraße, Mittwoch, 09.04.2025, 11.45 Uhr

(jf)Zwei Taschendiebe haben am Mittwoch einer 81-jährigen Frau die Geldbörse in Bad Camberg gestohlen. Um 11.45 Uhr wird die 81-jährige Dame durch eine Frau mit dunkler Jacke, dunklen langen Haaren und zum Pferdeschwanz gebundenen Zopf, in der Pommernstraße angesprochen. Während des Gesprächs öffnete ein etwa 65 bis 70 Jahre alter Mann mit grauen Haaren und einer beigen Jacke die Handtasche der Frau und nimmt die Geldbörse heraus. Hierbei fällt ihm die Geldbörse jedoch zu Boden, woraufhin die Dame auf das Vorhaben aufmerksam wird. Der unbekannte Mann gibt anschließend vor, die Geldbörse zurück in die Tasche zu legen. Es bleibt jedoch bei dem Vorhaben und er flüchtet mit seiner Begleiterin in unbekannte Richtung. Wem die Personen aufgefallen sind oder wer anderweitig zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Trickdiebstahl von Bargeld,

Limburg a. d. Lahn, Westerwaldstraße, Mittwoch, 09.04.2025, 12 Uhr (jf)Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Limburg kam es am Mittwoch um 12 Uhr zu einem Trickdiebstahl. In der Westerwaldstraße wurde ein 69-Jähriger von einem ca. 50 bis 60 Jahre alten Mann angesprochen, ob er ihm Geld wechseln könnte. Der Mann wird beschrieben als etwa 1.65 Meter bis 1.70 Meter groß, mit untersetzter Figur und graumelierten kurzen Haaren. Er soll ein Hemd und Jeans getragen haben. Ersten Ermittlungen zufolge legte der 69-Jährige während der Unterhaltung seine Geldbörse kurzzeitig im Kofferraum ab. Um das Gespräch mit dem Unbekannten zu beenden, überließ er diesem den Einkaufswagen. Dieser entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später bemerkte der 69-Jährige Mann, dass ihm aus der Geldbörse Dokumente und Bargeld entwendet worden waren. Ob der beschriebene Täter alleine handelte, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

3. Stark überladenes Fahrzeug in Limburg festgestellt, Limburg, Offheimer Weg, Mittwoch, 09.04.2025, 07:10 Uhr

(aw/cw)Am Morgen des 09.04.2025 teilte ein aufmerksamer Bürger der Limburger Polizei ein höchst ungewöhnliches Fahrzeuggespann mit.

Gegen 07:10 Uhr stellte die Polizei das Fahrzeuggespann im Offheimer Weg fest und staunte nicht schlecht. Ein ausländischer Kleinlaster hatte einen Autotransporter-Anhänger mitgeführt, auf dem sich wiederrum ein Transportcontainer befand, wofür der Anhänger technisch nicht ausgelegt war. Auch wurden an dem Fahrzeuggespann mehrere Mängel festgestellt. Eine Messung ergab, dass das Gespann um mehr als 80 % überladen war. Im Falle eines Unfalls hätte dies gravierende Folgen haben können. Der Regionale Verkehrsdienst Limburg untersagte daraufhin die Weiterfahrt und stellte mit einer Sperre sicher, dass niemand das Gespann wegfahren konnte. Aufgrund der Vielzahl der Verstöße musste der ausländische Fahrer eine mehrere hundert Euro hohe Sicherheitsleistung hinterlassen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell