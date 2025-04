Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Einbrecher im Besucherzentrum, hoher Schaden

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag (6. April) auf Montag (7. April) brachen bisher unbekannte Täter in das Besucherzentrum in der Straße Am Hagen in Willingen ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter waren durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude gelangt. Hier begaben sie sich in sämtliche Räumlichkeiten, dazu hebelten und brachen sie eine Vielzahl an Türen auf. Die Täter entwendeten Bargeld aus verschiedenen Geldbehältnissen, die Höhe des Diebesguts steht noch nicht fest. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 20.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Korbach geführt, die unter der Tel. 05631-9710 um Hinweise bittet.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

