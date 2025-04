Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - Herbsen - Zigarettenautomat aufgebrochen

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brach ein bisher unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten in der Schmillinghäuser Str. in Herbsen gewaltsam auf. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Täter zerstörte das Schloss und konnte den Automaten anschließend öffnen. Aus dem Automaten entwendete er das Bargeld und die Zigaretten, der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

