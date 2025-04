Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Wethen - Einbrecher beim Luftsportverein versucht Ultraleichtflugzeug zu entwenden, hoher Sachschaden

Korbach (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen versuchte ein bisher unbekannter Täter ein Ultraleichtflugzeug vom Flugplatz in Wethen zu entwenden. Dies gelang ihm nicht, er konnte lediglich einen geringen Betrag Bargeld stehlen, verursachte aber einen hohen Sachschaden.

In der Zeit von 04.00 bis 06.00 Uhr gelangte der Unbekannte gewaltsam in die Lagerhalle des Luftsportvereins Warburg in der Diemelstraße in Wethen. Er öffnete ein Tor und schob ein Ultraleichtflugzeug nach draußen. Anschließend begab er sich auf die Suche nach dem Schlüssel, dazu drang er gewaltsam in einen anderen Gebäudeteil ein. Die Suche war erfolglos, der Täter fand lediglich eine geringe Menge Bargeld. Da auch die Versuche das Flugzeug ohne Schlüssel zu starten misslangen, musste der Täter mit der geringen Beute flüchten. Vorher hatte er noch einen Pulverfeuerlöscher entleert und dadurch Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

