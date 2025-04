Polizei Korbach

POL-KB: Öffentlichkeitsfahndung: Mit gestohlener EC-Karte mehrfach Geld abgehoben, Polizei bittet um Hinweise auf unbekannten Täter

Korbach (ots)

Im Oktober letzten Jahres wurde eine Frau in oder vor einem Lebensmittelmarkt in Willingen Opfer eines Taschendiebs. Mit der gestohlenen EC-Karte hob der bislang unbekannte Täter nur wenige Minuten später an einem nahegelegenen Geldautomaten einen vierstelligen Betrag vom Konto des Opfers ab. An den folgenden Tagen setzte der unbekannte Täter die Karte an zwei weiteren Geldautomaten in Wuppertal und in Drensteinfurt ein und erbeutete dabei nochmal Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Da der Täter bei den bisherigen Ermittlungen nicht identifiziert werden konnte, ordnete ein Richter die Veröffentlichung von Fotos des Unbekannten aus Überwachungskameras von Geldautomaten an. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf diesen Mann.

Der Diebstahl ereignete sich am 26.10.2024 gegen 11.30 Uhr in oder vor einem Lebensmittelmarkt in der Briloner Straße in 34508 Willingen (Landkreis Waldeck-Frankenberg). Der genaue Tathergang ist nicht bekannt. Nur knapp zehn Minuten später setzte der Taschendieb die gestohlene EC-Karte erstmals ein. Die PIN hatte er wahrscheinlich beim Bezahlvorgang der Frau ausgespäht. Er hob an einem Geldautomaten in der Briloner Straße einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich ab. Dabei wurde er von einer Kamera aufgenommen (Bild "26.10.2024 in Willingen").

Am Folgetag (27.10.2024) versuchte der wahrscheinlich selbe Täter an einem Geldautomaten in der Lüttringhäuser Straße 7 in 42369 Wuppertal (NRW) erneut Geld abzuheben, was jedoch misslang.

Mehrere Abhebungen mit der gestohlenen EC-Karte führte der Unbekannte am 30.10.2024 zwischen 10.31 und 10.33 Uhr an einem Automaten am Landsbergplatz in 48317 Drensteinfurt (Kreis Warendorf, NRW) durch, dabei ergaunerte er erneut einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Auch hier wurde er von einer Kamera aufgenommen (Bild "30.10.2024 Drensteinfurt").

Die zuständigen Ermittler des Oberkriegskommissariat der Kriminalpolizei in Korbach gehen davon aus, dass derselbe Täter weitere ähnliche Straftaten begangen hat.

Zeugen, die Hinweise auf die Identität des abgebildeten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05631/9710 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell