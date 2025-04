Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck - Nach Unfall auf B 485: Mann erliegt schweren Verletzungen

Korbach (ots)

Am heutigen Mittwoch ereignete sich auf der B 485 zwischen Waldeck-Sachsenhausen und Waldeck-Netze ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen schwer verletzt wurden. Für einen 40-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen

Zu dem Unfall kam es gegen 10.40 Uhr. Ein 40-Jähriger aus Waldeck fuhr mit seinem Dacia von Netze in Richtung Sachsenhausen. In einer längeren Rechtskurve geriet er nach ersten Erkenntnissen der Polizei Bad Wildungen nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem entgegen kommenden Audi. Der Fahrer des Dacia verstarb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen der Notärzte und Rettungskräfte noch an der Unfallstelle. In dem Audi saßen ein Mann und eine Frau aus dem Raum Iserlohn. Sie wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht werden.

Da die Unfallbeteiligten bisher nicht befragt werden konnten, ist der genaue Unfallhergang noch unklar. Die Polizei sucht daher auch Zeugen zum Unfall. Die Staatsanwaltschaft Kassel hat einen Gutachter zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt, der Mittwochmittag seine Arbeit an der Unfallstelle aufgenommen hat.

Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest, die Polizei stellte beide Fahrzeuge sicher, sie mussten abgeschleppt werden.

Im Auto des 40-Jährigen befand sich ein Hund, der nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieb. Der Hund wurde in die Obhut des Tierheims Korbach gegeben. Im Einsatz waren auch mehrere Feuerwehren aus Waldeck und die Straßenmeisterei.

Die Bundestraße 485 zwischen Sachsenhausen und Netze ist aufgrund der andauernden Bergungs- und Aufräumarbeiten immer noch voll gesperrt (Stand 14.00 Uhr)

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen unter der Telefonnummer 05621/70900 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell