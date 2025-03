Polizei Korbach

POL-KB: Korbach-Meineringhausen

Waldeck - Gestohlene Autokennzeichen nach Zeugenhinweis durch Polizei sichergestellt

Korbach (ots)

Aufgrund eines guten Zeugenhinweises konnte die Polizei am Samstagabend auf einem Parkplatz an der L3086, Ederseerandstraße, zwei Mitte März in Korbach-Meineringhausen gestohlen Kennzeichen sicherstellen und einen Tatverdächtigen ermitteln. Die Kennzeichen waren an einem nicht mehr zugelassenen Auto angebracht. Der Halter gab den Diebstahl zu, auf ihn warten nun Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und anderen Delikten.

Am Samstag, 15. März, hatte der Halter eines Volvos Anzeige bei der Polizei Korbach erstattet, da ihm in der Nacht zuvor in Meineringhausen beide Kennzeichen von seinem Auto gestohlen worden waren.

Am Samstagabend (29. März) erhielt der Fahrzeughalter von einem Bekannten den Hinweis, dass die gestohlenen Kennzeichen an einem Mazda angebracht seien, der kurz vorher von Meineringhausen in Richtung Sachsenhausen gefahren sein soll.

Der Halter informierte gegen 20.00 Uhr die Polizei Korbach, die sofort eine Fahndung einleitete. Etwa 30 Minuten später konnte eine Streife der Polizei Bad Wildungen das gesuchte Fahrzeug auffinden. Das Auto stand auf einem Parkplatz an der L3086, Ederseerandstraße, bei Waldeck. Die gestohlenen Kennzeichen wurden sichergestellt. Kurz darauf erschien auch der Halter des Mazdas am Einsatzort, der den Kennzeichendiebstahl zugab. Um weitere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu verhindern, stellte die Polizei auch die Autoschlüssel sicher.

Gegen den Tatverdächtigen, ein 47-Jährigen aus dem Waldecker Land, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, leitete die Polizei Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichendiebstahl, Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell