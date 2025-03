Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Auto beschädigt, Hakenkreuz eingeritzt

Korbach (ots)

Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro verursachte ein Unbekannter am Montag an einem Auto am Stadtrand von Korbach. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Korbacher hatte seinen schwarzen Seat Leon am Montag gegen 20.00 Uhr auf einem Feldweg in der Gemarkung "Bei dem Neuen Teiche", nahe der B 252 bei Korbach, abgestellt. Als er nach einem etwa 40-minütigen Spaziergang zu seinem Auto zurückkam, musste er feststellen, dass diese rundherum zerkratzt war. In die Motorhaube hatte der unbekannte Täter ein Hakenkreuz geritzt.

Die Kriminalpolizei Korbach ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet unter der Tel. 05631-9710 um Hinweise.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell