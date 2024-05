HZA-DD: Wenn die Seitenscheibe klemmt oder: besondere Schmuggelverstecke/ Eine Viertelmillion Zigaretten in den letzten vier Wochen sichergestellt

Hauptzollamt Dresden

Dresden

Fast 260.000 Zigaretten stellten die Zöllner*innen der Kontroll-einheiten Verkehrswege des Hauptzollamtes Dresden im letzten Monat sicher. Dazu kamen insgesamt 57.000 Heets. Es entstand ein Steuerschaden von circa 66.000 Euro.

"Dabei finden wir auch immer wieder größere Zigarettenmengen in besonderen Verstecken", erzählt Heike Wilsdorf vom Hauptzollamt Dresden.

So zum Beispiel in der letzten Aprilwoche: in Höhe Breitenau (BAB 17) zog der Zoll einen PKW aus dem fließenden Verkehr, der aus Tschechien kommend nach Deutschland einreiste. Der Fahrer gab an, seine Familie in Bulgarien besucht zu haben. "Bei der Kontrolle stellte ein Kol-lege fest, dass sich keine der Seitenscheiben des Fahrzeuges öffnen ließ. Daraufhin wurde der PKW und vor allem alle bauartbedingten Hohlräume umfassend überprüft. Am Ende wurden in den Seitenverkleidungen der Türen und des Kofferraums sowie im Ersatzrad insgesamt mehr als 28.000 Zigaretten gefunden."

Nur wenige Tage vorher wählten Zöllner einen polnischen Kleintransporter am Autobahndreieck Dresden West (BAB 4) zur Kontrolle aus und entschieden sich, die auf der Ladefläche befindli-chen Gegenstände einer Röntgenkontrolle zu unterziehen. Dadurch entdeckten sie insgesamt über 21.000 Zigaretten und 4.000 Heets. Der Großteil der Zigaretten war dabei in einen Säulenlautsprecher eingebaut."

Am gleichen Tag kontrollierten Zöllner*innen einen aus Polen kommenden Kleintransporter auf der Bundestraße 156 im ostsächsischen Zschillichau. Das Ergebnis der Kontrolle war beachtlich. In einem Seitenfach auf der Ladefläche des Fahrzeugs waren 28 Stangen Zigaretten versteckt, weitere 20 Stangen Zigaretten verbargen sich hinter den Sitzbänken der Fahrerkabine und zu guter Letzt befanden sich auch in beiden Jackenärmeln jeweils eine Stange Zigaretten à 200 Stück. Insgesamt wurden also 10.000 Zigaretten sichergestellt.

