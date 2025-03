Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Unbekannte versuchen in Schuhgeschäft einzubrechen

Korbach (ots)

Ohne Beute blieben bisher unbekannte Täter bei einem Einbruchsversuch in der Nacht von Samstag (22.März) auf Sonntag (23. März) in Willingen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter gelangten gegen 01.30 Uhr an die Rückseite des Gebäudes in der Briloner Straße in Willingen. Hier versuchten sie mit Werkzeug eine Tür zu dem Schuhgeschäft aufzubrechen. Da dies nicht gelang, mussten die Täter die Flucht ohne Beute antreten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell